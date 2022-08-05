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Eskişehir haber... Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı

Eskişehir haber... Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı

Eskişehir ekonomi haberi | Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

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Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Abdülhamid Han Twitter TPAO Ekonomi Haberler

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