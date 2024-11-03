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Eskişehir Ekim Ayında İhracat Rekoru Kırdı

Eskişehir Ekim Ayında İhracat Rekoru Kırdı
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, ekim ayında şehir ihracatının %14,5 artışla 147 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Eskişehir, Türkiye'de aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk sırada yer aldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat verilerine göre, Eskişehir'in aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in 2023 yılı ekim ayında 129 milyon dolar olan ihracatının, bu yıl ekim ayında yüzde 14,5'lik artışla 147 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Eskişehir'in aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk sırada yer aldığını, bu başarının arkasında sanayicilerin özverili çalışmaları, yüksek teknolojiye yapılan yatırımlar ve katma değerli üretime verilen önemin yattığını kaydeden Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak hedefimiz, sanayimizi 2025 ve 2030 yıllarına yönelik büyüme stratejilerimizle daha da güçlendirmek ve şehrimizi, Türkiye'nin ihracat üssü haline getirmektir. Yıl sonunda hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşmak için uygun bir seyirle devam ediyoruz. Bu başarıda çok büyük emekleri olan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehir olarak ihracatta gösterdiklerini bu başarının, sanayinin dinamizmini ve katma değerli üretim konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Küpeli, "Eskişehir olarak, dünya pazarında rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyor ve ihracatta yeni rekorlara imza atıyoruz. Ara vermeden üretmeye devam eden sanayicilerimizin katkılarıyla, ülkemizin yeni ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belirledikleri ihracat hedeflerine ulaşmak adına sanayicilerin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine yönelmeleri gerektiğine değinen Küpeli, şöyle devam etti:

"Eskişehir'in geçtiğimiz yıl ihracat rakamı 4,3 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl sonu itibarıyla 4,5 milyar doları geçeceğiz. Yıllık ihracatımızın 2,2 milyar dolardan fazlası Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarımız tarafından gerçekleştirildi. Havacılık sanayimizin yıllık ihracat tutarı 436 milyon dolara ulaşmış olup, sektörde üretim yapan firma sayısı 60'ı geçmiştir. Sektörün cirosu 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Eskişehir, yüksek teknolojinin en önemli dallarından biri olan savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatı bakımından, ülkemizde Ankara ve İstanbul'dan sonra yüzde 20'lik payla üçüncü sırada yer almaktadır.

Beyaz eşya sanayimizin ihracatı ise 1 milyar doları geçmiş durumda. Eskişehir'in toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 15'tir. 2030 yılında ihracatımız içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflemekteyiz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 2030 yılı ihracat hedefimiz ise asgari 5 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak adına, sürekli AR-GE yatırımlarına ve eğitim programlarına ağırlık vererek, sanayicilerimizi destekleyecek projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi
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