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Eskişehir'e Kırsal Kalkınma Destekleri Verilecek

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 2023-2024 yılı başvuru sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Eskişehir'e toplamda 302,7 Milyon TL olan 176 proje ile 141,2 Milyon TL hibe desteği verilecek ve 260 kişiye istihdam sağlanacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 2023-2024 yılı başvuru sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre Eskişehir'e 15. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında toplam proje tutarı 302,7 Milyon TL olan 176 proje ile 141,2 Milyon TL hibe desteği daha verilerek 260 kişiye daha istihdam olanağı sağlanacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığınca bildirilen değerlendirmede Eskişehir'de 15. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında yapılan proje başvurularının 168'i uygun bulunmuştur. Tüm yatırımcıların istenen kriterleri tamamlayarak hibe sözleşmelerini imzalamaları ve projelerini tamamlamaları halinde bu program kapsamında kırsal alanda yatırım yapan Eskişehirli girişimcilere 103 Milyon TL hibe desteği ve 191 kişiye istihdam sağlanacaktır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında yapılan proje başvurularının ise 8'i Bakanlığımız tarafından uygun bulunmuştur. Tüm yatırımcıların istenen kriterleri tamamlayarak hibe sözleşmelerini imzalamaları ve projelerini tamamlamaları halinde bu program kapsamında da kırsal alanda yatırım yapan Eskişehirli girişimcilere 37 Milyon TL hibe desteği ve 69 kişiye istihdam sağlanacaktır. Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında yapılan başvurular, İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda belirlenerek hibe desteği almaya hak kazananların Asil Listesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. Asil Listesi 23 Mayıs 2024 - 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında askıda kalacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil listede isimleri bulunan yatırımcıların haber ekinde paylaşılan linkte belirtilen belgeler ile birlikte 30 Mayıs 2024 -28 Haziran 2024 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hibe Desteği Eskişehir Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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