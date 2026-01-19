Haberler

Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'ne 2 milyar liralık yatırım

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi için 2 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Proje tamamlandığında yıllık 485 milyon lira ekonomik katkı sağlayacak ve 9 bin kişiye istihdam yaratacak.

Yumaklı, NSosyal hesabından Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, NSosyal hesabından Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Projenin, 2 milyar lira tutarında dev sulama yatırımı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yapımına hızla devam ettiğimiz Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da 44 bin dekar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturacak. Tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 485 milyon lira katkı, 9 bin kişiye yeni istihdam kapılarını aralayacak bu dev yatırım, bölgemize hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
