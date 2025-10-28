Eskişehir'den 6 Kooperatif Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi Almaya Hak Kazandı

Eskişehir'de faaliyet gösteren 6 kooperatif, gösterdikleri başarılarla Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi" çalışması kapsamında 2025 yılı sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Eskişehir'de Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanan tarımsal örgütler; Beylikova İlçesi Gökçeayva Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Beylikova İlçesi Yeniyurt, Emircik, Yalınlı ve Aşağıiğdeağacı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Beylikova İlçesi Beylikova İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Alpu İlçesi Alpu İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Alpu İlçesi Bozan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Tepebaşı İlçesi Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak açıklandı. - ESKİŞEHİR