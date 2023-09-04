Eskişehir'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 330 bin 244'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 330 bin 244'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ve ülke genelindeki toplam taşıt sayısı da verilen haberde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 330 bin 244 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 978 adet artarak, 330 bin 244 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 188 bin 959 adeti otomobil, 51 bin 826 adeti kamyonet, 43 bin 450'i motosiklet, 26 bin 986 adeti traktör, 11 bin 258 adeti kamyon, 4 bin 106 adeti minibüs, 2 bin 652 adeti otobüs, bin 7 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948'e ulaştı. - ESKİŞEHİR