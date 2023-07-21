Eskişehir'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 328 bin 266'ya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 328 bin 266'ya ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ve sayıları da verilen bilgilere göre açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 328 bin 266 'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 595 adet artarak, 328 bin 266 'a ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 188 bin 195 adeti otomobil, 51 bin 614 adeti kamyonet, 42 bin 578'i motosiklet, 26 bin 933 adeti traktör, 11 bin 229 adeti kamyon, 4 bin 97 adeti minibüs, 2 bin 635 adeti otobüs, 985 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301'e ulaştı. - ESKİŞEHİR