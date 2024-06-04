Eskişehir'deki Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etikete yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde marketlerde ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı olarak temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı ile fiyat etiket denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığını, kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığını, birim ve ürün fiyatının son değişim tarihi gibi bilgileri kontrol ettiklerini anlatan Kürkçü, şöyle konuştu:

"Ayrıca son 2-3 ay içinde fiyat hareketleri ve bugünkü fiyat hareketlerinin farklılıklarını karşılaştırıp burada bir anormallik gördüğümüzde Bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz. Orada da söz konusu firmaya farklı tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Meyve sebze reyonlarında ürünlerin menşei ve geliş fiyatı bilgilerini Hal Kayıt Sistemi üzerinden takip ediyoruz. Bu denetimlerde sadece tüketicilerimizle korunmasına yönelik değil, basiretli, dürüst esnaf ve tacirimizin de haklarının korunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bir sorunla karşılaştıklarında Ticaret İl Müdürlüklerimize ve Alo 175 tüketici hattına şikayetlerini yapmalarını istiyoruz."