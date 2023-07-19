Eskişehir'deki çiftçilere ısı perdesi teslim edildi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki 50 çiftçiye, ısı perdesi (solarizasyon naylonu) teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında çiftçilere ısı perdeleri dağıtıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü, insanları zirai ilaç kalıntılarından korumak istediklerini belirtti.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki 50 çiftçiye, ısı perdesi (solarizasyon naylonu) teslim edildi.

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün, "Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı" kapsamında desteklenen "Örtü Altı Alanlarda Toprak Solarizasyonu Uygulaması" çerçevesinde Mihalgazi İlçe Tarım Müdürlüğünce gerçekleştirilen törende, 50 çiftçiye yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Tarım ve Orman Bakanlığı katkılı ısı perdelerinin teslimi yapıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, insanları zirai ilaç kalıntılarından korumak istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda 112 bin 500 lira maliyetli projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Gümüş, şunları bildirdi:

"Eskişehir'de, toplamda 5 bin 527 dekar seramız var. Bunların 2 bin dekarı Mihalgazi'de bulunuyor. Örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticiler, toprak kökenli patojenler ve yabancı otlarla mücadelede kimyasal ürünler kullanmaktadır. Bu ürünler, insan sağlığına zararlı pestisit kalıntıları bırakarak üretim maliyetlerini artırmaktadır. Pestisit nedeniyle üreticilerimize idari para cezası uygulanıyor. Bu, çiftçilerimiz adına arzu edilmeyen bir durumdur. 'Toprağın güneş enerjisi ile ısıtılması' olarak tanımlanan toprak solarizasyonu ise tarım zararlıları, toprak kökenli patojenler ve yabancı otlarla mücadelede ucuz ve doğal bir yöntemdir. Toprak solarizasyonu ile üretim maliyetlerinde düşüş ve yabancı otlarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması hedeflenmektedir."

Törene, Mihalgazi Kaymakam Vekili Ali Emre Deniz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner ile muhtarlar ve teknik personel katıldı.