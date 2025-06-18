Eskişehir'deki Araç Sayısı 376 Bin 954'e Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı itibarıyla 376 bin 954'e yükseldi. Şehirdeki araçların büyük kısmını otomobiller oluştururken, motosiklet ve diğer taşıtlar da dikkate değer bir oran tutuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 376 bin 954 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 359 adet artarak, 376 bin 954 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 209 bin 313 adeti otomobil, 62 bin 589'u motosiklet, 56 bin 49 adeti kamyonet, 28 bin 840 adeti traktör, 11 bin 778 adeti kamyon, 4 bin 502 adeti minibüs, 2 bin 638 adeti otobüs, bin 245 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 32 milyon 182 bin 121'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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