Eskişehir'deki 2 bin gıda işletmesini kapsayan denetimler başladı

İki 2 hafta sürecek denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 44 personel görev yapacak

Gıda denetiminde kusurlu bulunan işletmelere 100 bin liraya kadar para cezası yazılabilecek

ESKİŞEHİR - Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen gıda denetimlerinde 2 haftalık süreçte 44 personel ile 2 binin üzerinde işletme kontrol edilecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği şu günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde gıda denetimi başlatıldı. 21 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan denetimlerde, gıda ürünlerinin imalatının ve satışının yapıldığı işletmelere denetim gerçekleştirilecek. Denetimlerde, ürünlerin saklama şartları, son kullanma tarihleri ve genel hijyen kuralları incelenecek. Denetimlerde kusurlu bulunan işletmelere, ürünlerin imha edilmesi, işletmenin mühürlenmesi ve 100 bin liraya kadar para cezası gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

Kent genelinde 2 binin üzerinde gıda işletmesi ve imalathanesinde denetim gerçekleştirecek

Eskişehir'de de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 44 personel ile birlikte denetimler başlatıldı. Geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bu yılın başından itibaren ise 6 binin üzerinde işletmede inceleme yaptı. Bu yılın başından bu yana yapılan denetimlerde, kusurlu bulunan 52 işletmeye idari para cezası uygulandı. Eskişehir'de denetim gerçekleştiren 44 kişilik ekip, 8 Eylül'e kadar kent genelinde 2 binin üzerinde gıda işletmese ve imalathanesinde denetim gerçekleştirecek.

"Sahadaki 44 personelimizle 2 bin işletmeye denetim yapmayı planlıyoruz"

Yapılacak olan denetimler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hatta rekor da Eskişehir kırdı biliyorsunuz. Bundan dolayı Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatları ve önderliğinde 81 ilde, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de 21 Ağustos ile 8 Eylül dönemini kapsayan süreçte öncelikli olarak toplu tüketim yerlerinde, restoran, lokanta, kafe, otellerin yemek servisi yapılan bölümleri gibi noktalarda gıda denetimleri yapılacak. Eskişehir Tarım İl Müdürlüğümüzce 2022 yılı içerisinde 10 binin üzerinde denetim faaliyeti yapıldı. Bu sene ise 44 personelimizle beraber sahadayız. Burada amacımız işletmelere ceza yazmak değil, kayıt altına alınmamış olan yerleri kayıt altına almak. Bunların asgari ve teknik hijyen sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek, gerek görülürse numune almak ve yine eğer halk sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturan bozuk veya tüketime uygun olmayan gıda maddelerinin tespit halindeyse bunların imhasıyla beraber o işletmelerimize idari yaptırımlar uygulamak, para cezaları yazmak. Şu an 2 bin denetim yapmayı planlıyoruz. Bu amaçla sahada yapılan çalışmalarda denetim faaliyetleriyle beraber eğitimle birlikte denetim çalışması yaptık. Halk sağlığı açısından da bu dönemde gıdaya bağlı salgın hastalıklarının da önüne geçmek istiyoruz. Ümit ediyorum ki herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağız. Ama karşılaşmamız durumunda da gereken idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

"Kusurlu işletmelere 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak"

Denetimlerde kusurlu bulunan işletmelere farklı cezaların uygulanabileceğinin altını çizen İl Müdürü Gümüş, "Arkadaşlarımız denetimlerde eğer herhangi bir üründe uygunsuzluk görürlerse bunları yedi emine almak veya imhası gibi idari yaptırımların yanında işletmeye eksiklerini gidermeleri için süre verebilirler. Doğudan halk sağlığını tehdit edecek bir durum varsa, şartlarını sağlamıyorsa, mühürlemek suretiyle kapatmak, düzeltinceye kadar da mühürlü tutmak veyahut 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilir" dedi.

"Gerçek deneti tüketicinin kendisidir"

Vatandaşlara da gördükleri olumsuzluklar karşısında Alo 174 hattından ihbar etmeleri hususunda hatırlatmada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek denetleyici bizatihi tüketicinin kendisidir. Bu anlamda bizim bütün yaşayan vatandaşlarımızın kendi sağlıkları açısından bu gıdanın güvenliği için bakanlığımızın Alo 174 gıda hattını arayabilirler. Eğer kendileri de bir uygunsuzlukla karşılaştılarsa lütfen alo gıda hattından 174'ten arasınlar, ihbar etsinler. Onlara ayrıca denetim yapacağız."