Eskişehir'de Zirai Don Olayı Nedeniyle Çiftçilere 55 Milyon Lira Destek

ESKİŞEHİR Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don olaylarından etkilendiği tespit edilen 606 çiftçiye, 55 milyon 137 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Eskişehir'de mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don, sağanak ve dolu tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Kentteki birçok tarım ürününde üretim azalırken, kiraz rekoltesinde de yüzde 80'in üzerinde düşüş yaşandı. Zira don olaylarından en çok kiraz ihraç eden Mihalıççık ilçesindeki çiftçiler de etkilendi. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, kiraz bahçelerinde zirai incelemeler yaptı.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, etkili olan aşırı soğuk ve don felaketinin, dikili tüm meyve ağaçları ile ayva, armut, badem, ceviz, elma, erik, kayısı, kiraz, şeftali ve üzüm ağaçlarında yaklaşık yüzde 50-100 oranları arasında zarara yol açtığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, tarım sigortası olmayan ve dilekçe ile başvuran çiftçilerin, don zarar desteklemesinden yararlandığını belirtilirken, kentteki 606 çiftçiye 55 milyon 137 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Eskişehir'in 14 ilçesinde 606 çiftçinin 10 bin 671 dekar kapama meyve bahçesi ortalama yüzde 85 oranında zarar görmüş olup, don zarar desteği olarak toplam 55 milyon 137 bin lira Bakanlığımızca çiftçi hesaplarına yatırıldı" denildi.