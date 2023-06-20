Eskişehir'de Yoğun Yağışlar Buğday ve Arpada Pas Hastalığına Neden Oldu

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, yoğun yağışlar nedeniyle buğday ve arpada pas hastalığının meydana geldiğini söyledi. Uzun, hastalığın verimi etkileyeceğini belirtti.

Eskişehir'de son günlerde yoğun şekilde yağan dolu ve yağmur, buğday ve arpada pas hastalığına neden oldu. Çiftçinin hastalığı önlemek için ilaçlama yaptığını söyleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, hastalığın verimi etkileyeceğini ifade etti.

"TARLA YOLLARI ÇOK ÇAMURLU"

Yağışlardan memnun olduklarını fakat pas hastalığının sıkıntı yarattığını kaydeden Uzun, şunları söyledi:

"Şu anda yağışlarımız çok güzel. Ama tabi ki buğday ve arpalarda sıkıntı var, pas hastalığımız meydana geldi. Mısır, ayçiçek, pancar gibi bunlara etkisi güzel. Buğdaylarımız da şu anda çok iyi. Bazı bölgelerimizde dolu var. Keskin bölgemizde yüzde 20 var. Ama inşallah bugünler geçerse gündönümüne kadar mahsullerimiz çok güzel. Şu anda zararı olan üretici çok az. Keskin Mahallemizde var. Tarla yolları çok çamur şu an. Giremiyoruz. Ama gidip bakıp inceleyeceğiz. Çok az olduğu için şu anda herhangi bir şeyimiz yok. Tarla yollarına giremediğimiz için bir şey diyemiyoruz ama ilerleyen günlerde belli olacak."

KURAKLIK TEHLİKESİ YOK

Uzun, "Şu anda kuraklık tehlikesi yok. Şu anda iyi ama buğday ve arpada pas hastalığı yaptı aşırı yağış. İnşallah çiftçilerimiz de ilaçla önüne geçtiler. Hastalık verimi etkileyecek. Buğdaylarımız una gitmeyecek. Yemlik olarak satılacak ama ilaç yapanlar illa un olarak dönecek inşallah" diye konuştu. Uzun, açıklanan buğday ve arpa fiyatlarından memnun olduklarını da sözlerine ekledi.