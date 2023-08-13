Eskişehir'de Üzüm Satışları Yoğun Talep Görüyor

Eskişehir'de yaklaşık 2 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başlayan üzüm, vatandaştan yoğun talep görüyor. İzmir'den gelen üzümler ortalama 35 TL'ye satılırken, ilerleyen günlerde taleplerin daha da yoğunlaşması bekleniyor. Vatandaşlar en çok çekirdeksiz üzümü tercih ediyor.

Eskişehir'de yaklaşık 2 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başlayan üzüm, vatandaştan yoğun talep görüyor.

Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden birisi olan üzüm satışları başladı. Yaklaşık 2 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başlayan yazlık meyve, vatandaştan yoğun talep görüyor. İzmir'den geldiği aktarılan üzümler ortalama 35 TL'ye satılırken, ilerleyen günlerde taleplerin daha da yoğunlaşması bekleniyor. Vatandaşların en çok çekirdeksiz üzümü tercih ettiğini dile getiren esnaf, satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.

"Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz"

Eskişehir'de pazarcılık yapan Batuhan Erdağ, "Üzümlerimiz İzmir'den geliyor. Allah'a şükür satışlarımız çok iyi. Üzüm fiyatları 35-40 TL civarlarında değişiklik gösteriyor. Yaklaşık 2 hafta önce tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR