Eskişehir'de Uzman Eller Projesi kapsamında hayvanlar girişimcilere teslim edildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Uzman Eller Projesi kapsamında projesi onaylanan girişimcilere hayvanları teslim edildi. Proje ile tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde eğitimli kişilerin istihdamı ve sürdürülebilir gelir getirici yatırımların kazandırılması hedefleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen "Uzman Eller Projesi" kapsamında projesi onaylanan girişimcilere hayvanları teslim edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Uzman Eller Projesi" ile kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvak, ormancıncılılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek, kendi işini yapabilen ve istihdam imkanı ortaya koyabilen sürdürülebilir gelir getirici yatırımlar kazandırmak amacıyla yürütülen projede hibe tutarı 250 bin TL'ye çıkarıldı.

Proje kapsamında söz konusu bölüm mezunu ve projesi hibe almaya hak kazanan Eskişehirli 18 yatırımcı ile sözleşme imzalandı. Bahse konu proje ile, Odunpazarı ilçesi Harmandalı Mahallesi'nden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Gıda Teknolojisi bölümünden mezun yatırımcı 48 merinos koyun ve 2 koç, Beylikova İlçesi, Yalınlı Mahallesi'nden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümünden mezun çiftçisi 3 adet simental ırkı gebe düvelerini teslim aldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin yerinde kontrolleri yapılarak yetiştiricilik konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve hibe ödemesi için gerekli çalışmalar tamamlandı. Projelerde gerekli şartları tamamlayan yatırımcıların yerinde kontrolleri yapılarak hibe ödemeleri gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR