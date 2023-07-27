Eskişehir'de Üretim İkiye Katlandı

- Eskişehir'de üretim ikiye katladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez :

"Ürün rekoltesinde ve verimde ciddi bir artış var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de buğday hasadına katılarak biçerdöver kullanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Toplam üretim miktarının yüzde 82 artışla 823 bin 958 tona çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Tepebaşı İlçesi'ne Bağlı Satılmışoğlu Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Ardından buğday hasadına katılan Dönmez, biçerdöverin direksiyonuna geçti. Buğday tarlasında hasat gerçekleştiren Fatih Dönmez, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım noktasında açıklamalar yaptı. Eskişehir'de geçtiğimiz yıla göre 2 kat üretim beklediklerini belirten Dönmez, "Bu yıl hamdolsun çiftçimizin yüzü gülüyor" dedi.

"Ürün rekoltesinde ve verimde ciddi bir artış var"

2021 yılında yaşanan kuraklığın ardından alınan tedbirlerin ve yağışların sayesinde bu sene üretimde ciddi bir artış yaşanmasıyla çiftçinin yüzünün güldüğünü belirten AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Hamdolsun bu sene geçtiğimiz yıllara göre ürün rekoltesinde ve verimde ciddi bir artış var. 2021 yılı biraz kurak geçmişti. Hem ülkemiz açısından hem de dünya açısından bazı riskleri beraberinde getirmişti. Hükümetimizin aldığı tedbirlerle, bu durumu vatandaşlarımıza hissettirmeden çözmüştük. 2021'de ülkemizde toplamda 16,7 milyon ton buğday üretimi söz konusuydu. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, çiftçimize yönelik 'ekilmedik tarla kalmasın' talimatıyla, çiftçilerimiz ve köylülerimiz tüm imkanlarını seferber ederek, ekilebilir alanların tamamına yakınına buğday ekmişti. Geçtiğimiz yıl da bu farkı hep birlikte gördük. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleme projeleriyle buğday rekoltesi, geçen sene ülke genelinde 19,8 milyon ton olarak gerçekleşmişti" dedi.

"1 milyon 783 bin dekar alana buğday ekimi yapıldı"

Eskişehir'de yağışlarla birlikte artan verimin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Dönmez, kent genelindeki buğday ekili alanın 1 milyon 783 bin dekara ulaştığını belirtirken, "Eskişehir'de Tarım İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü ile birlikte çiftçilerimize hem kuruda hem de suluda yüksek verim veren buğday ve arpa çeşitleri belirleyip yaklaşık 700 ton reis çeşidi buğday ve 132 ton arpa tohumu yüzde 75'i hibe edilmek suretiyle dağıtıldı. Aynı şekilde çiftçilerimize kanola, nohut, ayçiçeği ve sorgum tohumlarını da hibe etti. Bu yıl hamdolsun çiftçimizin yüzü gülüyor. Rabbim rahmetini esirgemedi. Öyle bir yağış verdi ki hem tam zamanında hem de bitkilerin ihtiyacı kadar bir yağış verdi. Tarım İl Müdürlüğümüz arazi kontrollerinde 2023 yılında buğday ekiliş alanında bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 1 milyon 783 bin dekara ulaştığını belirledi. Toplam üretim miktarının yüzde 82 artışla 823 bin 958 tona çıkacağını tahmin ediyoruz. Çiftçilerimizin biçilen arpası ve buğdayı verim tahminlerimizin üzerinde gerçekleşiyor. Tahminimize göre hububat hasadında hem Eskişehir'de hem de ülkemizde Cumhuriyet tarihimizin rekor üretimine gidiyoruz. Çiftçinin her daim yanında olan TMO da Cumhuriyet tarihinin alım rekorunu kırmak üzere. Bu yıl buğday taban fiyatı, primler dahil 9 bin 250 liraya yükseltilmişti. Borsadaki alım fiyatları da gün geçtikçe yükseliyor. Hem Türkiye hem de yurt dışı piyasalarda bir yükselme eğilimi söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de geçen yıla göre iki kat fazla üretim bekliyoruz"

Eskişehir'de buğday üretiminin geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 2 kat artış gösterdiğini söyleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "TMO, Eskişehir'de geçen yıl hasat dönemi sonu olan 1 Eylül'e kadar 148 bin ton hububat alımı yapmıştı. Bu yıl ise hasat başından bugüne kadar olan rakam, geçen yılki rakamı geçerek 150 bin tonu aştı. Henüz hasadın ortasındayız. Eskişehir'de geçen yıla göre iki kat fazla üretim bekliyoruz. Eskişehir, genelde 'sanayi kenti' olarak bilinir. Evet, sanayimizle övünüyoruz fakat Eskişehir, aynı zamanda bir tarım kenti. Hayvancılık ve tarımla da meşhur olmuş bir kentimiz. Eskişehir'de tam 24 bin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçimiz var. Hükümetimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız, çiftçimize tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de ayni ve nakdi destek sağlıyor" diye konuştu.

Buğday hasadına AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Tarım İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Eskişehir TMO Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar ve çiftçiler katıldı.