Eskişehir'de Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu Genç Fırıncı

Eskişehir'de yaşayan Oğuzhan Akbal, Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra hayallerini gerçekleştirebilmek için baba mesleği olan fırıncılığa döndü.

Çocukluğundan beri vatandaşlara yardım edebilme hayalleri kuran Oğuzhan Akbal, severek başladığı Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra baba işi olan fırıncılığa başladı. Hayallerini gerçekleştirebilmeye kendi dükkanlarından başlamak için baba fırınına döndüğünü dile getiren Akbal, maksadının büyüyerek, istihdam oluşturmak olduğunu söyledi. Üniversite yıllarında farklı girişimlerde bulunduğunu, farklı iş kollarında çalıştığını, iş hayatının her bölümünü anlamaya çalıştığını ve üniversitedeki bilgileri harmanlayarak, gelişime baba fırınından başladığını söyleyen genç fırıncı, "Ben daha fazla istihdam oluşturabilmek, halkımıza faydalı ve sorumlu bir vatandaş olabilmek okulda öğrendiğim şeylerle katma değer oluşturma istiyorum" dedi.

"En çok dikkat ettiğim şey, buradaki personelimizin birbiriyle uyumunu ve huzurunu sağlamak"

Vatandaşlara yardım edebilme hayallerini baba mesleğini yaparak gerçekleştirmek istediğini dile getiren Oğuzhan Akbal, mesleğinde öne çıkmak, sahip oldukları iş yerini büyütebilmek ve istihdam oluşturmak istediğini söyledi. Üniversitede, bir firmayı büyütebilmek için ilk prensibin çalışma ortamını güzel bir hale getirmek olduğunu da anladığını belirten Akbal, "2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldum. Ben okurken de çok fazla işte çalıştım. 'Tok tut' adında 3 ay önce kendi kurduğumuz bir derneğimiz var. Yaklaşık 200 binden fazla yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Oldukça faal bir dernek, hala deprem bölgesine içilebilir su temini sağlıyoruz. Okurken daha farklı girişimlerde de bulundum, çeşitli yerlerde çalıştım. Gün sonunda mezun olacağım vakit, hocalarımla konuştuğumda, benim için en doğrusunun kendi işimi yapmam olduğunu söylediler. Beni en çok motive eden şeyse, hocalarımın bana istihdam oluşturmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu söylemesi ve hatırlatması oldu. Ben de daha fazla istihdam oluşturabilmek, halkımıza daha faydalı olabilmek ve sorumlu bir vatandaş olabilmek adına; kendi işimizi bir nebze olsun büyütebilmek, okulda öğrendiğim şeylerle katma değer oluşturmak istiyorum. Bu şekilde yaklaşık bir senedir baba mesleğini devam ettiriyoruz. Personel sayımızda bir artış oldu. Normal ticaret hacminde bir artış oldu. İşte hem müşterilerimize hem kendi personelimize hem çalıştığımız diğer firmaları daha da memnun ederek, daha fazla istihdam oluşturmak ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Tabii ki burada hem işveren olarak baba mesleğini devam ettiren kişi olarak en çok dikkat ettiğim şey, buradaki personelimizin birbiriyle uyumunu ve huzurunu sağlamak. Sonra hepimiz burada ailemizi gördüğümüzden çok birbirimizi görüyoruz. Güzel bir çalışma ortamı oluşturmak benim birinci vazifem, diğer vazifelerim ise tedarik zincirini, devamlılığını sağlamak, yeni müşteriler kazandırmak, kapasitemizi arttırmak, daha fazla personel çalıştırmak gibi şeylerdir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR