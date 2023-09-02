Eskişehir'de Turşuluk Ürünlere İlgi Artıyor

Eskişehir'de kurulan semt pazarlarında turşuluk ürünler tezgahlardaki yerlerini almaya başlarken, pazarcı esnafı vatandaşların bu yıl acı bibere çok daha ilgi gösterdiğini belirtti.

Eskişehir'de kurulan semt pazarılerinde turşuluk ürünler tezgahlardaki yerlerini almaya başlarken, pazarcı esnafı vatandaşların bu yıl acı bibere çok daha ilgi gösterdiğini belirtti.

Eskişehir'de turşuluk ürünler pazar tezgahlarını süslerken, kış dönemine hazırlık yapmaya şimdiden koyulan vatandaşların turşuluk biberlere, salatalara rağbet gösterdiği görüldü. Tezgahlarda beyaz fındık biberinin kilosu 30 lira, yeşil fındık biberi 20 liradan, balık acı biberi ise 40 liradan alıcı buluyor. Turşuluk ürün satıcıları, vatandaşların turşuluk malzeme alışverişinin hareketlilik kazandığını belirterek, bu yıl tatlı biberden ziyade acı bibere ilginin olduğunu ifade etti.

"Turşu yaparken en önemli şey biberin acı olup olmadığı"

Turşuluk malzemeler satan pazarcı esnafı Uğur Kaplan, turşuluk sezonunun hareketlendiğini dile getirdi. Bu yıl acı bibere geçen senelere göre yönelimin arttığını vurgulayan Kaplan, "Kışlık turşuluk sezonu yavaş yavaş başladı. Turşuluk biberlerimizi getirdik. Tezgahımıza 7 çeşit biber getirdik. Meksika biberi, beyaz fındık biberi, yeşil fındık biberi, Şili biberi ve balık biberi gibi çeşitlerimiz var. Sezonun yeni başlamasına rağmen hareketlilik oluyor. İşlerimiz iyi. Ürünlere rağbet her geçen gün biraz daha artıyor. Geçen seneye göre işlerimiz de biraz daha artış var. Turşu yaparken en önemli şey biberin acı olup olmadığı. Müşteriler acı turşu istiyor. Tatlı olan ürünlerimiz de var ama acı olsun istiyorlar. Geçen sene hibrit dediğimiz biberler vardı, onları getirmiyoruz. Bu sene sürekli acı getiriyoruz" diye konuştu.

"Turşunun suyuna, tuzuna ve içindeki ürüne dikkat edilmesi gerekiyor"

Pazarda biber Mehmet Karabıyık isimli pazarcı esnafı ise turşuluk ürünlerin fiyatlarının normal seviyede olduğunu belirterek, turşu hazırlarken tuzuna, suyuna ve içindeki ürüne dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Turşuluk biberlerimiz satışı çıktı. Yakın günlerde salatalar, fasulyeler satılmaya başlar. Mal durumuna göre hareket ediyoruz. Domates, biber, patlıcan satışı devam ediyor. Turşuluk biber satışlardan memnunuz. Ürünlerin fiyatları da normal. Müşteriler rahatça ürünleri alabiliyor. Turşunun suyuna, tuzuna ve içindeki ürüne dikkat edilmesi gerekiyor. Her üründen turşu olmuyor" dedi. - ESKİŞEHİR