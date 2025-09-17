Haberler

Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 385 Bin 239'a Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibariyle 2 bin 674 adet artarak 385 bin 239'a ulaştı. Eskişehir'deki araçların büyük bir kısmı otomobil ve motosikletten oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 385 bin 239 'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 674 adet artarak, 385 bin 239 'a ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 212 bin 894 adeti otomobil, 66 bin 514'ü motosiklet, 56 bin 607 adeti kamyonet, 28 bin 977 adeti traktör, 11 bin 793 adeti kamyon, 4 bin 533 adeti minibüs, 2 bin 636 adeti otobüs, bin 285 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 32 milyon 828 bin 821'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba gözünü kırpmadan oğlunu kanlar içinde bıraktı

Baba gözünü kırpmadan oğlunu kanlar içinde bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.