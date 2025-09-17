Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 385 bin 239 'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 674 adet artarak, 385 bin 239 'a ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 212 bin 894 adeti otomobil, 66 bin 514'ü motosiklet, 56 bin 607 adeti kamyonet, 28 bin 977 adeti traktör, 11 bin 793 adeti kamyon, 4 bin 533 adeti minibüs, 2 bin 636 adeti otobüs, bin 285 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 32 milyon 828 bin 821'e ulaştı. - ESKİŞEHİR