Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 379 bin 374 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 420 adet artarak, 379 bin 374 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 210 bin 312 adeti otomobil, 63 bin 774'ü motosiklet, 56 bin 192 adeti kamyonet, 28 bin 887 adeti traktör, 11 bin 785 adeti kamyon, 4 bin 522 adeti minibüs, 2 bin 645 adeti otobüs, bin 257 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 32 milyon 366 bin 546'a ulaştı. - ESKİŞEHİR