Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 374 Bin 595'e Ulaştı

Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 374 Bin 595'e Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 374 bin 595'e yükseldi. Bu sayı, bir önceki aya göre 2 bin 494 adet artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 374 bin 595 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 494 adet artarak, 374 bin 595 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 208 bin 266 adeti otomobil, 61 bin 560'ı motosiklet, 55 bin 879 adeti kamyonet, 28 bin 756 adeti traktör, 11 bin 744 adeti kamyon, 4 bin 495 adeti minibüs, 2 bin 654 adeti otobüs, bin 241 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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