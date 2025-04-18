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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 372 Bin 101'e Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 372 bin 101'e yükseldi. Bu rakam bir önceki aya göre 2 bin 474 adet artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 372 bin 101 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 474 adet artarak, 372 bin 101 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 207 bin 171 adeti otomobil, 60 bin 483'ü motosiklet, 55 bin 691 adeti kamyonet, 28 bin 673 adeti traktör, 11 bin 741 adeti kamyon, 4 bin 482 adeti minibüs, 2 bin 643 adeti otobüs, bin 217 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 31 milyon 788 bin 619'a ulaştı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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