Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 334 bin 140'a ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ve ülke genelindeki toplam taşıt sayısı da verilen haberde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 334 bin 140 'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 754 adet artarak, 334 bin 140 'a ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 190 bin 364 adeti otomobil, 52 bin 192 adeti kamyonet, 45 bin 276'ı motosiklet, 27 bin 136 adeti traktör, 11 bin 297 adeti kamyon, 4 bin 142 adeti minibüs, 2 bin 702 adeti otobüs, bin 31 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745'e ulaştı. - ESKİŞEHİR