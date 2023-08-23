Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 330 Bin 244'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 330 bin 244'e ulaştı. Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 3 bin 573 adet artarak 330 bin 244'e ulaştı. Ülke genelinde ise temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.