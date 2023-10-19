Eskişehir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince, kentte toplu ulaşım ücretlerine 23 Ekim Pazartesi gününden geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kent içi ulaşımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve hizmette verimliliğin sağlanabilmesi için toplu taşıma ücretlerinde artışa gidileceği duyuruldu.

Yeni tarifeyle, şehir içi ulaşımda kullanılan tam Eskart'ın tek biniş ücretinin 15 lira, indirimli Eskart'ın ise 7,50 lira olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UKOME toplantısında alınan karar ile dolmuş, minibüs, personel ve öğrenci servis ücretleri de yeniden belirlenmiştir. Alınan karar ile 23 Ekim itibarıyla dolmuş ve minibüs ücretleri 15 lira olacaktır. Okul servis ücretlerinde 0-3 kilometre 990 lira, 0-6 kilometre 1055 lira, 0-10 kilometre 1100 lira, 0-15 kilometre 1170 lira ve 15 kilometreyi aşan her kilometre için de 40 lira ücret alınacaktır. Serviste rehber personel ücreti de öğrenci başına 275 lira olarak belirlenmiştir.

Personel servislerinde ise 17 kişi üstü otobüslerde 0-10 kilometre gündüz mesaisinde 955 lira, gece mesaisinde ise 1160 lira, 1-17 kişi arası minibüslerde gündüz tarifesi 720 lira, gece mesaisi 865 lira olarak belirlenmiştir. 10 kilometreyi aşan her kilometre için ise 40 lira ücret alınacak olup fiyatlar 1 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olacaktır."