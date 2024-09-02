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Eskişehir'de Tohum Üretimi 6 Yılda 200 Kat Arttı

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Eskişehir'de tohum üretimi 6 yıl öncesinde bin dekar civarında iken, yapılan çalışmalar sayesinde bu rakam 2024 yılında 200 bin dekara ulaştı. Bu gelişme, hem çiftçilerin gelirlerini artırarak yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de Türkiye genelinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlıyor.

Eskişehir'de tohum üretimi 6 yıl öncesinde bin dekar civarında iken, yapılan çalışmalar sayesinde bu rakam 2024 yılında 200 bin dekara ulaştı.

Eskişehir'de, 5-6 yıl öncesine kadar 8 ila 10 bin dekar civarında olan tohumluk üretim alanları, 2024 yılı itibarıyla 200 bin dekara ulaşarak gelişim kaydetti. Bu üretim kapasitesinin yaklaşık 120 bin dekarını ayçiçeği ve mısır tohumu üretimi oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner ve teknik personel ile birlikte, Eskişehir'deki tohumluk üretim alanlarını ve tohumluk üreticisi firmaları ziyaret ederek sektör hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde, tohumluk üretim firmalarının sorunları ve ihtiyaçları dinlenerek dilek ve temennileri alındı.

Eskişehir'in tohumluk üretiminde bu büyük ilerleme kaydetmesi, yalnızca bölge çiftçilerinin gelirlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor. Genişleyen üretim alanları ve artan üretim kapasitesi, yerli tohumluk sektörünü güçlendirirken sürdürülebilir tarım uygulamalarına da destek sağlıyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tohumluk üretiminin gelişimini destekleyerek, çiftçilerin yanında yer almaya ve onların gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Eskişehir'deki tohumluk üretiminin artışı, hem çiftçilerin gelirlerini artırarak yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de Türkiye genelinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlıyor. Bu gelişmeler, yerli tohumluk sektörünün gelecekteki büyümesi ve gelişimi için umut verici bir işaret olarak görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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