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Eskişehir'de Tiny House ve Bungalovlara Talep Artıyor

Eskişehir'de Tiny House ve Bungalovlara Talep Artıyor
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Eskişehir'de, 6 Şubat depremleri ve corona virüs pandemisi sonrası, tiny house ve bungalov tarzı evlere olan ilgi büyük bir artış gösteriyor. Müstakil yaşama olan talep, vatandaşların şehir kalabalığından uzaklaşma isteği ile yükseliyor.

Eskişehir'de 6 Şubat depremlerinden ve corona virüs pandemisinden sonra, tiny house ve bungalov tarzı evlere büyük ilgi gösteriliyor.

Son zamanlarda Eskişehir'de müstakil yaşama olan talep her geçen gün daha da artıyor. Özellikle pandemi ve deprem dönemleri sonrası vatandaşlar, şehir kalabalığından uzak, daha güvenli ve daha izole yerleşim yerlerini tercih etmeye başladı. Bu kategorilerin en popüler kavramları olarak ise tiny houselar ve bungalov evler yer alıyor. Eskişehir'de de bu yeni yaşam tarzları popülerliğini artırarak, alternatif yatırım tercihleri arasında yerini alıyor. Vatandaşların Eskişehir çevresindeki kendilerine ait araziler üzerine kurulan tiny houselar, taşınabilir sistemleri sayesinde istenilen yere hareket edebiliyor.

Tiny houselar, içinde mutfağı ve banyosu olan, taşınabilir bir yaşam alanı

Eskişehir'de emlak uzmanlığı yapan Hakan Olgun, konuyla ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Olgun, Eskişehirlilerin tiny house ve bungalovlara yönelik tercihlerinin arttığını belirterek, "300 metrekarelik bahçe arazileri 250-400 bin lira arasında değişiyor, yerine ve bölgesine göre tabii ki. Bungalov veya ahşap evlerin metrekare yapımı da 8 bin ila 13 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Tiny houselar da 350 bin liradan başlıyor, mesela 10 metre uzunluğunda 2 buçuk metre eninde ve toplamda 25 metrekarelik bir alan. İçinde mutfağı ve banyosu olan bir yaşam alanı. Aynı zamanda taşımalı da bir sistem. Onun dışında araziyle birlikte ortalama olarak 500-600 bin civarında bir rakama mal oluyor diyebilirim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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