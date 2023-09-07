Eskişehir'de Terzilik Mesleği Tehlikede

Eskişehir'de uzun yıllardır terzilik yapan Bilal Yayla, vatandaşların kıyafet diktirecek terzi, kendilerinin ise çırak bulamadığını söyledi.

Geçmişte ağırlıklı olarak kıyafet dikimi yapan terzilerin günümüzde tekstil ürünlerinin fabrikalar tarafından üretilmesi sebebiyle başka alanlara yöneldiği biliniyor. Mesleğe devam eden terziler ise genellikle onarım işleriyle uğraşırken, yıllardır bu işi yapan ustalar ilerleyen zamanlarda mesleği sürdürecek yeni kişilerin yetişmemesi sebebiyle dertli. Vatandaşların şu anda bile kıyafet diktirecek terzi bulamadığını aktaran esnaf, çırak problemine devlet kurumlarının ve üniversitelerin el atması gerektiğini düşünüyor.

"Terzilik mesleği ölmek üzere"

Yaklaşık 50 yıldır terzilik yapan Bilal Yayla, vatandaşların istedikleri kıyafeti dikecek terziler bulamadığını belirtti. Artık hazır kıyafetlerin alındığını ve terzilerin tadilat yaptığını dile getiren Yayla, "Bu tadilat işlerini yapacak insan da kalmadı. Terzilik mesleği ölmek üzere. Herkes dikiyor ama çuval gibi dikip veriyor. Çırak yetişmiyor, tabandan gelmiyor. Bu sıkıntıyı devlet bilsin, üniversiteler araştırsın. Çırak sorunu bir benim mesleğimde yok, bütün meslekler de var. Gençler gelip sabretmezler. Herkes masa başı iş istiyor. Eskiden her usta bir ansiklopediydi. Şimdi ise makine olmadan iş yapamıyorlar. Makineyle yapılan çalışmalarda yeterli değil. Sanat ve bilgi lazım" dedi. - ESKİŞEHİR