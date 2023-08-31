Eskişehir'de Telefoncu Esnafı İşlerin Durgun Olduğunu Söylüyor

Eskişehir'de telefoncu esnafı, işlerinin durgun olduğunu ve gurbetçilerin dönmeye başlamasıyla daha da yavaşladığını belirtiyor. Gurbetçilerin ilgisizliği ve küresel ekonomik sıkıntıların etkisiyle satışlarda düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

Eskişehir'de telefoncu esnafının bu sezon işlerinin önceki dönemlere göre durgun olduğunu ve gurbetçilerin dönmeye başlamasıyla daha da yavaşladığını söyledi.

Telefoncu esnafı son dönemlerde işlerinin durgun olmasından yakınıyor. Yaz sezonunda bekledikleri oranda satış yapamadığını söyleyen telefoncular, bu yıl gurbetçilerin de yeni telefonlara ilgisiz karşı olduğunu ifade etti. Önceki sezonlarda işlerin daha aktif olduğunu aktaran esnaf, Rusya- Ukrayna savaşının gurbetçileri olumsuz etkilediğini gözlemlediklerini kaydetti. Güncel olarak sıfır cep telefonu fiyatları 5 bin ile 88 bin lira arasında değişiklik gösterirken, ikinci el telefonlar bin 200 lira ile 60 bin lira arasında satışa sunuluyor.

"Bu yıl gurbetçiler de fakir çıktı"

Eskişehir'de telefonculuk işi yapan Eren Tosun, son dönemlerde işlerinin çok durgun olduğunu belirtti. Gurbetçilerin memleketlerine dönmeye başlamasıyla birlikte satışların daha da yavaşladığını dile getiren Tosun, "İşlerimiz geçen sezon gibi olmadı, beklentilerimize uygun şekilde gitmedi. Bu sene işlerde aşırı düşüş var. Bu yıl gurbetçiler de fakir çıktı. Geçtiğimiz yıl hiç pazarlık yapmazlardı, 4-5 telefon alırlardı ve giderlerdi. Şimdi ise onlar da pazarlık yapıyor. Bunun sebebi yurt dışındaki enflasyon sorunu. Küresel bir ekonomik sıkıntı var ve bu gurbetçilere de yansıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bu konuda dünyayı çok etkiledi" dedi.

"Cep telefonu fiyatları 5 bin ile 88 bin lira arasında değişiyor"

Güncel fiyatlarla ilgili bilgiler aktaran ve ikinci el telefon ticaretlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Tosun, "Cep telefonu fiyatları 5 bin ile 88 bin lira arasında değişiyor. Aksesuarlarımız 80 liradan 450 liraya kadar yükseliyor. İkinci el telefonlar ise bin 200 liradan 60 bin liraya kadar yükseliyor. İkinci el telefon alırken ekran ve kasanın orijinal olmasına dikkat edilmeli. Yenilenmiş cihazları önermiyoruz. Pili değişen cihazlar tercih edilebilir. Yüksek modelli telefonlarda pil yenilenince daha iyi oluyor. Adaptör anlamında ise kesinlikle orijinal kullanılması gerekiyor. Orijinal kullanılmadığı zaman bataryada şişme oluyor. Ondan sonra ana karttaki işlemcinin sıvıları azaldığı için aşırı ısınma oluyor ve ekranda yanıklar belli oluyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR