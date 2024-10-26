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Eskişehir'de Tarımsal Destekler İçin 16 Milyon TL Ödeme

Eskişehir'de Tarımsal Destekler İçin 16 Milyon TL Ödeme
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıkları tazminatı, bireysel sulama sistemleri ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları alanında toplam 16 milyon 55 bin 205 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği kapsamında toplamada 16 Milyon 55 Bin 205 TL destek üreticilerin hesabına yatılacağı açıklandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 10 yetiştiriciye 2 milyon 809 bin 762 TL, bireysel sulama sistemleri desteği kapsamında 11 üreticiye 2 milyon 623 bin 718 TL, kırsal ekonomik altyapı yatırımları desteği kapsamında 13 yatırımcıya 10 milyon 621 bin 725 TL olmak üzere toplamda 16 milyon 055 bin 205 TL hibe ödemesini yapılacağı duyuruldu.

Konuyla alakalı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş şöyle konuştu;

"Eskişehir'de 16 milyon 55 bin 205 TL tarımsal destekleme ödemesini üreticimizin hesabına aktarıyoruz. Hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 10 yetiştiricimize 2 milyon 809 bin 762 TL, bireysel sulama sistemleri desteği kapsamında 11 üreticimize 2 milyon 623 bin 718 TL, kırsal ekonomik altyapı yatırımları desteği kapsamında 13 yatırımcımıza 10 milyon 621 bin 725 TL olmak üzere toplamda 16 milyon 055 bin 205 TL hibe ödemesini yapıyoruz. Kırsal kalkınma destekleri ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımları hibe desteği kapsamında Sarıcakaya ilçesinde 7 sera yapımına 6 milyon 402 bin 576 TL, Tepebaşı ilçesinde 4 sera yapımına 3 milyon 980 bin 699 TL, Mihalgazi ilçesinde 1 sera yapımına 153 bin 450 TL, Mahmudiye ilçesinde 1 makine ekipman alımına 85 bin TL olmak üzere 13 yatırımcıya 10 milyon 622 bin 340 TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı bireysel sulama makine ve ekipman alımları desteklenmesi hibe desteği kapsamında Sivrihisar ilçesindeki 5 çiftçiye 1 milyon 318 bin 128 TL, Çifteler ilçesindeki 2 çiftçiye 220 bin 959 TL, Seyitgazi ilçesindeki 2 çiftçiye 485 bin 684 TL, Mahmudiye ilçesindeki 1 çiftçiye 101 bin 870 TL, Odunpazarı İlçesindeki 1 çiftçiye 497 bin 76 TL olmak üzere Bireysel Sulama Hibe Desteği kapsamında 11 çiftçiye 2 milyon 623 bin 718 TL, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 10 yetiştiricimize 2 milyon 809 bin 762 TL olmak üzere toplamda 16 milyon 55 bin 205 TL hibe ödemesini yapıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Tarım

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