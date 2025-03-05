Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler

Eskişehir'de Tarım İşçilerine Ödenen Ücretler Türkiye Ortalamasının Üstünde

Eskişehir'de Tarım İşçilerine Ödenen Ücretler Türkiye Ortalamasının Üstünde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Eskişehir'de sürekli erkek tarım işçilerine ödenen aylık ücret, yurt genelinin üzerinde. 2024 yılında yurt genelinde erkek işçiler için 27,788 TL olan ortalama ücret, Eskişehir'de 29,583 TL olarak belirlendi.

Eskişehir'de sürekli erkek tarım işçilerine ödenen aylık ücretin, yurt geneli ortalamasının üstünde olduğu belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt genelinde erkek işçiler için aylık 27 bin 788 TL, Eskişehir'de ise 29 bin 583 TL ödendiğini açıkladı.

TÜİK, 'Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2024' verilerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre; yurt genelinde tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri 84,8 artış göstererek bin 7 TL'ye ulaşırken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL'ye ulaştı. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretin erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL, kadın işçiler için ise yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL olduğu belirtildi.

Eskişehir'de ise; mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri ortalama 966 TL, kadınların da 785 TL oldu. Sürekli erkek işçilerin aylık ücretlerinin ise 29 bin 583 TL ile ülke ortalaması olan 27 bin 788 TL den yüksek olduğu ifade edildi. - ESKİŞEHİR

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
img

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! 'Ruhum geride kaldı' sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.