Eskişehir'de Şeker Pancarı Verimi Artıyor

Eskişehir'de yağışlar sonrası sökümü başlayan şeker pancarı dönümde 9 tona kadar verim veriyor

Eskişehir'de olgunlaşan şeker pancarlarının sökümüne başlandı. Makine yordamıyla tarladan sökülen pancarlar kepçelerle römorklara yükleniyor. Römorklar ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar, kotasını dolduran çiftçiler ürünlerini tonunu bin 855 liradan, dolduramayanlar ise bin 750 liradan satılıyor. Yağışların iyi olduğu sezon sonrası Eskişehir genlinde çiftçiler dönümden 6 ile 9 ton arasında verim aldı. Verimden memnun olan çiftçiler verilen fiyatların biraz daha artması ve 2 bin lira olması yönünde görüş bildirdi.

"450-500 ton pancar teslim edeceğiz"

60 dönüm pancarı hasat eden ve yaklaşık 500 ton pancar elde eden Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahalle Muhtarın adı Ali Aksoy, "Bahar yağışlarımız güzel oldu. Bahar yağışları güzel olunca pancarımızın çıkışları falan güzel. Tabi yazın biraz kurak geçti ama o çıkışlardan dolayı güzel geçirdik. Güzel bir sezon olacak, üretimde bir sıkıntımız yok. Yani bizim bölgede yok, diğer bölgeler tabi haliyle su sıkıntısı olan bölgeler oldu. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok, şu an benim tonajım 9 ton civarlarında. Biz çocukken 5 ton 6 ton aldığımız zaman bizim büyüklerimiz gerçekten seviniyorlardı. Şu an devlet desteği, kotayı tamamlarsan bin 855 lira, tamamlayamazsan bin 750 lira. Biz 2 bin liranın üzerinde bekliyorduk. Benim tarlam işte gördüğünüz tarla 60 dönüm, 450-500 ton pancar teslim edeceğiz" dedi.

"Yaklaşık 65 dönüm civarında ektim"

Eskişehir'de 13 yıldır çiftçilik yapan Kaan İlhan ise pancar ekiminin ve hasattaki zorluklarından bahsederken şöyle konuştu;

"Bu sene ilk defa pancar ektim yaklaşık 65 dönüm civarında ektim. Şu anda sökümlerim devam ediyor ama 7-8 ton civarında. Pancar, bizim bu bölgede ekilen ürünler içerisinde en masraflısı, en zahmetlisi diyebiliriz. Pancar alım fiyatları açıklandıktan sonra yaptığımız hesaplara göre yani neredeyse eğer ki 7 tonun altında kalırsak, ben kalmayacağımı umuyorum. Bizim bölgemizde genel olarak 6 ile 8 ton arasında bir verim alındığı söyleniyor. Benim düşüncem de aynı şekildeydi. 2 bin - 2 bin 200 arasında bir fiyat olmuş olsaydı eğer bizim için daha iyi olurdu." - ESKİŞEHİR