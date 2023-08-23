Eskişehir'de Sanayi Esnafı Sıcak Havada Zor Şartlarda Çalışıyor

Eskişehir'de etkili olan yüksek sıcaklarda hizmet veren sanayi esnafı, sürekli ısınan havadan bol sıvı tüketerek korunmaya çalışırken, dışarıda 10 dakikadan fazla kalamadıklarını belirtti. Ülke genelinde yaşanan yaz mevsimi son yılların en sıcak ayları olarak nitelendiriliyor. Sıcakların en üst seviyeye ulaştığı saatlerde uzmanlar vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor. Ancak sıcak havada da çalışmak zorunda olan sanayi esnafı zor şartlarda ekmek parası için mücadele ediyor. Güneşin ısısına eklenen asfalt ve araç motorlarının sıcaklığı, sanayi ustalarının çalışma şartlarını zorlaştıran etmenler. Sıcakta da işlerine devam eden esnaf bol bol sıvı tüketip zamanın büyük bir bölümünü gölgede geçiriyor.

Eskişehir'de etkili olan yüksek sıcaklarda hizmet veren sanayi esnafı, sürekli ısınan havadan bol sıvı tüketerek korunmaya çalışırken, dışarıda 10 dakikadan fazla kalamadıklarını belirtti.

Ülke genelinde yaşanan yaz mevsimi son yılların en sıcak ayları olarak nitelendiriliyor. Sıcakların en üst seviyeye ulaştığı saatlerde uzmanlar vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor. Ancak sıcak havada da çalışmak zorunda olan sanayi esnafı zor şartlarda ekmek parası için mücadele ediyor. Güneşin ısısına eklenen asfalt ve araç motorlarının sıcaklığı, sanayi ustalarının çalışma şartlarını zorlaştıran etmenler. Sıcakta da işlerine devam eden esnaf bol bol sıvı tüketip zamanın büyük bir bölümünü gölgede geçiriyor.

"Soğuk şeyler içmeye çalışıyoruz"

Aşırı sıcaklıklarda motor tamiri yapan usta Seyfi Apaş günde litrelerce su içtiğini anlatarak, "Evet, sıcakta zaten aracın sıcaklığı, motorun sıcaklığı, havanın sıcaklığı zaten yeterince sıcağı görüyoruz. Tansiyon olayımız var işte sıcak havanın etkisiyle halsiz yorgunluk, baygınlık gibi şeyler yaşıyoruz. Genelde gölgelerde çalışmaya çalışıyoruz. İşte ayrandır, koladır gibi içeceklerle ama bunları soğuk şeyler içmeye çalışıyoruz. Serinlemeye çalışıyoruz elimizi yüzümüz sürekli yıkıyoruz" dedi.

"Dışarıda 10 dakikadan fazla kalamıyoruz"

Küçük Sanayii Bölgesi'nde çalışan bir başka motor ustası Taner Kök ise sıcaklıklar hakkında şöyle konuştu;

"Havalar çok sıcak, araçların da sıcaklığı bir taraftan şartları çok zor. İşler de yoğun oluyor yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hava sıcak müşterilerde bunaltıyor işim çabuk bitsin diye ama hava şartlarına yapacak bir şey yok. Zorlu şartlar altında çalışmaya devam etmek zorundayız. Sonuçta burada ekmek yiyoruz çoluk çocuğumuz var. Onlara bir gelecek sağlamak için mecbur çalışacağız yani. Sıcaktan vallahi mümkün olduğu kadar içeride kalmaya çalışıyoruz. Dışarıda on dakikadan fazla kalamıyoruz. Yani bir yandan motor sıcaklığı diğer tarafta hava şartları çok sıcak. 10-15 dakika dışarıda duramıyorum ben kendim bunalıyorum, elemanlar genelde içeride çalışıyor. Ben de dışarıda 10 dakikalık bir iş olursa hemen kısadan yapabilirsek yapmaya çalışıyorum yoksa içeri giriyorum. Çok su tüketimimiz var. Günlük bir ya da iki damacana su içiyoruz. Yani mecbur serinlemek için." - ESKİŞEHİR