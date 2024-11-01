Eskişehir'de Safran Hasadı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de dünyanın en değerli baharatının yapıldığı safran bitkisinin hasadı, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilirdi.

Eskişehir'de dünyanın en pahalı baharatları arasında ilk sıralara gösterilen safran bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Tepebaşı ilçesinde bulunan 112 dekarlık tarım arazisine ekilmiş olan safranlar işçilerce sepetlere toplanıyor. Daha sonra yine el yordamı ile bitkinin en önemli kısmı olan dişi organları stigma kısmı ayıklanıyor. Oldukça zahmetli ve ince işçiliği olan hasatta 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilirken çiçekler koparılıyor, ayırılıyor, kurutuluyor ve pazara arz ediliyor. Safranın, kanserden kalp hastalıklarına, diyabetten ruhsal durumun iyileştirilmesine kadar birçok sağlık faydasının olduğu biliniyor. Safrandan yapılan çay, bal, deodorant, krem gibi birçok ürün de hasat etkinliğinde tanıtıldı. Dünyada 500 ton safran üretilirken bunun 80 kilogramı Türkiye'de üretiliyor. Safranın kilogram fiyatı kalitesine göre 250 ila 500 bin lira arasında değişiyor.

"Eskişehir'in adı Safranbolu'nun adını geçecek şekilde çaba sarf edeceğiz"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş hasatla ilgili şöyle konuştu:

"Bugün güzel ve anlamlı bir festival, etkinlik yapıyoruz. Bu güzel nadide çiçekler esasen Anadolu'da geçmişinden beri var olan, doğal olarak da yetişen bir bitkimiz safran. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde tescili yapıldı. Tüm Türkiye'deki yetiştiriliş alanı itibariyle şu andaki ekiliş alanı sahamız ülkenin tamamından daha fazla oldu. Eskişehir'de Tarım İl Müdürlüğümüzce, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitümüzle beraber 'Eskişehir'de Hanımlar Safran Üretiyor' projesini hazırlamıştık. Daha küçük çaplı olan bu proje çerçevesinde, toplamda 2 bin metrekareye yani 2 dekara ulaştı. Bu alan 100 dekar, Safranbolu'da 40 dekara düşünce tüm Türkiye'de rakamların ne kadar önemli olduğu daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Safranın yalnızca şu an birazdan toplayacağımız çiçeklerin dişi organları, kırmızı renkli olanları çok pahalı olmakla kalmıyor, yaprakları yine reçel olarak hazırlanıp tüketilebiliyor. Aynı zamanda sadece çiçek ve stigma üretimi değil, safran üretimi değil, yumru yani soğan üretiminde de safran tarlasından çiftçilerimiz bizim kurda asla hayal elde edemeyeceğimiz bir gelir elde edebilecek seviyeye geliyor. Eskişehir'in adını Safranbolu'nun adını geçecek şekilde, belki de ileride 'Safran Şehri' olarak değiştirecek kadar safran ekimi için çaba sarf edeceğiz. Hasadımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Eskişehir adına önemli bir tarımsal faaliyet olarak karşımızda duruyor"

Hasatta konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise "Türkiye'de üretilen toplam safran alanının daha fazlası Eskişehir'de bugün bulunduğumuz bu noktada gerçekleştiriliyor. 100 dönümlük bir noktada safran üretimi gerçekleştiriliyor ve hem ülkemiz hem de Eskişehir adına önemli bir tarımsal faaliyet olarak karşımızda duruyor. Yaşanan küresel iklim değişiklikleri nedeniyle su noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı kısıtlılıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle su tüketiminin de az olması safranın önümüzdeki süreçte tercih edilen bir tarımsal üretim çeşidi olması bakımından önem arz ettiğini de ifade etmek isterim. Su noktasında tüketimi fazla olan ürünler yer altı suları başta olmak üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğümüzün genel müdürlüğünün projelendirdiği alanlarda su bakımından farklı sonuçları karşımıza çıkarabiliyor. Bu bakımdan suya az ihtiyacı duyulan noktalarda tarımsal üretime geçmemiz bölgemiz açısından da oldukça önemli. Konya Ovası'ndan başlayan obrukların artık bizim Sivrihisar bölgesinde görülmeye başlamış olması yeraltı sularında azalmanın varlığını bizlere hissettiriyor. Bu bakımdan tarımsal üretim anlamında da suya az ihtiyaç olan ürünlere yönelmemiz oldukça önemli. Bu boyutuyla da safran üretiminin hem su tüketimi bakımından hem de dekar başına elde edilen gelir bakımından da oldukça cazip olduğunu görüyoruz" dedi.

Safran hasadı etkinliğine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Vali Hüseyin Aksoy, safran bitkisini toplayıp ardından da çiçeğin stigma kısmını ayıkladı. - ESKİŞEHİR