Eskişehir'de Özel Günlerde Esnafın Satışları Düşüyor

Eskişehir'de Özel Günlerde Esnafın Satışları Düşüyor
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Eskişehir'de esnaf, özel günlerdeki satışların önceki yıllara göre azaldığını belirtti. Dükkan sahipleri, hediyeleşme kültüründeki düşüşü ve ekonomik durumu nedenlerden biri olarak gösterdi.

Eskişehir'de esnaf, geçen yıllara kıyasla özel günlerde hareketliliğin azaldığını dile getirdi.

Esnaf Sarayı'ndaki satıcılar, önceki yıllarda yaşanan yoğunluğun bu sene görülmediğini ifade etti. Dükkan sahibi Nuri Vatansever, "Eskiye kıyasla çok büyük bir düşüş var. Özel günler için olan etkinlikler artık azalıyor ve içeriğini yitiriyor. Bundan 10-15 sene önce bu duygular çok daha yoğundu. Yaz dönemi ve babalar günü olmasına rağmen müşteri gelmiyor. Bunun sebebini de hem ekonomiye istinaden olduğunu hem de hediyeleşme kültürünün de yeni nesillerde azaldığından dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Babalarımız senede bir gün değil, her gün hatırlanmak istiyor"

Bu tür özel günlerin satışlara beklenen katkıyı sağlamadığını düşündüğünü belirten Nurettin Kirit, şunları söyledi:

"Anneler Günü'nde ve Babalar Günü'nde satış az oluyor. Özel günlerden sadece sevgililer gününde satış yapılıyor. Eskilerde de babalar gününün pek bir kıymeti olmazdı. Belirli günlerde satışları hızlandırmak için olan kapitalist bir yaklaşım. İnsanların nelere para harcayacağını bildiklerinden vatandaşları hediyeleşmeye yönlendiriyorlar. Babalarımız da saygı ve sevgi bekliyor, senede sadece bir gün değil her gün hatırlanmak istiyorlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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