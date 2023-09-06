Eskişehir'de Otomobil Kiralama Sektöründe İşler Durgunlaşıyor

Eskişehir'de önceki yıllara göre otomobil kiralayan yerli vatandaşların sayısında artış gözlemlenirken, gurbetçilerin sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşanınca, 'Rent a Car' esnafının işleri zora girdi.

Eskişehir'de yaklaşık 15 yıldır oto kiralama esnaflığı yapan Hasan Köle, bu yıl kiralanan otomobil sayısının, önceki yılların çok gerisinde kaldığını söyledi. Yurtdışından Eskişehir'e gelen vatandaşların geçtiğimiz senelere oranla çok az otomobil kiraladığını belirten Köle, talebin yüzde 50 düştüğünü söyledi. Eskişehir'de yaşayan vatandaşların ise araç kiralamada artış gösterdiğini ifade eden köle, "Bu sene gurbetçilerin aksine yerlilerde artış var ama işlerin hareketliliği çok azaldı" dedi.

"15 yıldır sektördeyiz böyle kısır sezon görmedik"

Oto kiralama sektörünün bu yıl sıkıntı çektiğini dile getiren Hasan Köle, firmaların genelinde sıkıntı yaşandığını söyledi. İşlerinin daha iyiye gitmesini temenni ettiklerini dile getiren Köle, "Bu sene işlerin tadı yok. Diğer yıllarda yurtdışından gelen misafir çok oluyordu ama bu yıl çok olmadı. Gurbetçiler önceki yıllarda 15-20 gün ya da 1 ay araç kiralıyorlardı ama bu yıl gelen kişi sayısı çok az. Yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyiz, böyle kısır bir sezon görmedik. Gurbetçiler gelmeye devam ediyor ama otomobil kiralayanların sayısı çok az. Yurtdışından gelen misafirlerin araç kiralamasında yüzde 50 düşüş var ama bu sene gurbetçilerin aksine yerlilerde artış var. Düğün, bayram ve tatil gibi özel günlerde sektörü onlar tamamlıyor. Sektörde neden düşüş var diye sebebini düşünüyoruz ama net bir bilgimiz yok, bilet fiyatlarından dolayı böyle bir sıkıntı olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Sektördeki arkadaşlarla görüştüğümüzde de bilet pahalılığının ön plana çıktığını anlıyoruz. Bazı ülkelerden geliş bileti bin Euro'ya kadar çıkıyormuş, galiba vatandaşlar bu fiyatları görünce bir değerlendirme yaparak, kendi araçları ile gelmeyi uygun buluyor. Önümüzdeki yıllarda otomotiv sektörü bu şekilde giderse, kiralama sektörü de sıkıntıya gidecek gibi gözüküyor. Malum otomobil fiyatları ve maliyetler çok arttı. Dönem dönem böyle sıkıntılar yaşanıyor tabi ama düzelmesini umuyoruz. Normalde bir oto kiralama esnafı en çok yaz mevsiminde iş yapar ama bu sene diğer yıllara göre sıkıntı yaşandı" dedi. - ESKİŞEHİR