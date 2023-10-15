Eskişehir'de Oto Yıkama Esnafı Kış Mevsiminden Ümitli Değil

Eskişehir'de oto yıkama esnafı, kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla işlerinin azalacağını, bu sebeple önümüzdeki sezondan ümitli olmadıklarını söyledi.

Eskişehir'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte oto yıkama esnafı için zorlu sezon başladı. Uzun yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Fahri Toğrul, soğuk havalarda çalışma şartlarının kendilerini zorladığını söyledi. Geçtiğimiz yaz mevsiminde bekledikleri iş yoğunluğunu yakalayamadıklarını ifade eden Toğrul, vatandaşların otomobil bakımlarını ikinci plana attıkları konusunda düşünceleri olduğunu dile getirdi. Toğrul, maliyetlerin artmasına rağmen fiyatlarını sabit tutmaya çalıştıklarının altını çizerken, "Maliyet ve iş gücü artsa da fiyatlarımızı arttırmamaya gayret ediyoruz ama vatandaşlar mevcut fiyatları bile beğenmiyorlar. Zaten işler kış döneminde yarı yarıya düşüyor, vatandaşlar ekonomik ya da başka sebeplerden otomobillerini yıkatmayı aksatınca biz de etkileniyoruz" dedi.

"Bir kişi arabasını ayda iki kez yıkatıyorsa kış döneminde 1 kere yıkatıyor"

Oto yıkama sektöründe en hareketli dönemin yaz mevsimi olduğunu belirten Fahri Toğrul, her geçen dönem hareketliliğin biraz daha azaldığını söyledi. Yaklaşan kış sezonunda da normal gidişatın altına düşebileceklerini ifade eden Toğrul, "Bu dönemdeki işler önceki yaza göre azaldı. Normalde yazın hem tatil hem de düğün sezonu olması sebebiyle işlerimiz çok artar ama ne yazık ki bu sezon öncekilere göre hareketli olmadı. Yaz dönemi bitti, gurbetçiler de gidince günlük otomobil yıkama sayımız 25 civarından, 15 civarına kadar düştü. Zaten kış mevsiminde işler az oluyor çünkü bir kişi arabasını ayda iki kez yıkatıyorsa, kış döneminde 1 kere yıkatıyor. Açıkçası işler nasıl olacak bilmiyoruz ve biraz da tedirginiz. Vatandaşlar bazen fiyatlardan da şikayetçi oluyor. Biz çoğu zaman maliyeti müşterilere yansıtmıyoruz ama bu fiyatları bile beğenmeyenler oluyor haliyle. Ayrıca artık pos cihazı kullanımı da arttı, genel olarak kart ile ödeme yöntemi tercih edildiğinden elimizdeki nakit akışı da pek fazla olmuyor. Bazen bu kış için pek ümitli olmuyoruz ama temennimiz en azından normal sezon düzeyinde hareketlilik olmasıdır" dedi. - ESKİŞEHİR