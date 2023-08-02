Eskişehir'de Mısır Hasadı Yaklaşıyor

Eskişehir'de hasadı yaklaşan mısır için çiftçiler verimin iyi olacağı umudunu taşıyorlar. Yağışların bol olduğu dönem sonrası çiftçi verimden umutlu. Tarım arazileri havadan görüntülendi. Bölgede ve mısır ekili tarlalarda inceleme yapan Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, dönümden bin 500 kilograma kadar verim beklediğini belirtti. Tahminlere göre fabrikalar ve tedarikçiler fiyatları düşük tutacak.

Eskişehir'de hasadı yaklaşan mısır için çiftçiler verimin iyi olacağı umudunu taşıyorlar.

Eskişehir'de boyları 2 metreyi aşan mısırların hasat dönemine az bir süre kaldı. Yağışların bol olduğu dönem sonrası çiftçi verimden umutlu. Oldukça sık ve dolgun tanelere sahip mısırlar genellikle yem üretiminde kullanılıyor. Tarım arazileri havadan görüntülendi. Bölgede ve mısır ekili tarlalarda inceleme yapan Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, dönümden bin 500 kilograma kadar verim beklediğini belirtti.

Konuyla alakalı Başkan Burhan Çelikoğlu, "Eskişehir'de yüzde 95'i yemlik olarak kullanılan mısırda hasat yaklaştı. Bu sene yağışlardan dolayı verim yüksek bekleniyor. Tahminlerimize göre dönümden ortama bin 500 ila bin 600 kilo arasında mısır hasat edecek çiftçilerimiz. Fakat edinilen bilgiler ışığında fabrikalar ve tedarikçilerin geçen yıla nazaran fiyatları daha düşük tutacak "dedi. - ESKİŞEHİR