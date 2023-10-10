Eskişehir'de mısır hasadı için hazırlıklar tamam
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Eskişehir'de çiftçiler, yağışlı geçen mevsimin ardından olgunlaşması tamamlanan mısırda hasadın başlamasını bekliyor. Mısırın yüksek verim vermesi çiftçileri sevindiriyor.
Eskişehir'de çiftçiler, yağışlı geçen mevsimin ardından olgunlaşması tamamlanan mısırda hasadın başlamasını bekliyor.
Eskişehir'de mısır hasadının başlamasına kısa bir süre kaldı. Çiftçiler, boyları 2 metreyi geçen mısırların hasadına başlamak için hazırlıklarını tamamladı. Yağışlı geçen mevsimin ardından verimin yüksek olduğu belirtilen mısırın, dekar başına 1,5 ton ürün vermesi bekleniyor. Çiftçiler, geçtiğimiz aylarda bir ton mısırın 6 bin lira olarak açıklanmasının beklentilerini karşılamadığını söylerken, verimin yüksek olmasının yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu verimin, emeklerinin karşılığını vereceğini dile getiren çiftçiler, hasadın büyük bir bölümünğn hayvan yemi; diğer kısmının da süt mısırı olarak kullanılacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR