Eskişehir'de Marketlerde Etiket Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 236 firmanın 1254 ürünü denetlendi ve tespit edilen aykırılıklar için toplam 65 bin 808 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmada, 236 firmanın 1254 ürünü denetlendi.

Bu kapsamda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 65 bin 808 lira idari para cezası uygulandı.