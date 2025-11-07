Eskişehir'de Mandalina Fiyatları Yüzde 30 Düşerek İlgi Gördü

Haberler

Eskişehir'de mandalina fiyatları geçen yıla göre yüzde 30 düşerek 30-35 liraya satılmaya başlandı. Pazarda esnaf, bu yıl mandalinanın lezzetli ve bol olduğunu belirtiyor.

Eskişehir'de kış aylarında vatandaşların çokça tercih ettiği mandalina, geçen seneye göre fiyatının yüzde 30 düşmesiyle tezgahlarda daha çok ilgi görüyor.

Geçen seneye göre fiyatının yüzde 30 düşmesiyle daha erişilebilir hale gelen mandalina, vatandaşların çokça tercih ettiği bir meyve oldu. Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, bu seneki ürünlerin çok lezzetli olduğunu belirtti. Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz. Vatandaşın ilgisi gayet iyi. Bu sene lezzetleri çok güzel, çok kaliteli, 10 numara mallar geldi. Kilosunu 35 liradan satıyoruz, ayrıca 3 kilo 100 lira kampanyamız var" dedi. - ESKİŞEHİR

