Eskişehir'de madencilik sektörünün sorunları ele alındı

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Eskişehir madencilik sektörü, durum değerlendirmesi gerçekleştirerek, geleceğe yönelik istişarelerde bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Rüstem Çetinkaya ve Eskişehir Madencilik Kümelenmesi üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda maden sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, özellikle son birkaç yıldır Eskişehir'de madencilik sektörünün temsil anlamında en üst seviyeye gelmeye başladığını belirtti. Kesikbaş, "Hem ESO hem Eskişehir Madencilik Kümelenmesi olarak çalıştaylar düzenledik. Sektörün sıkıntılarını ele aldık. Yaptığımız toplantılar neticelerinde sektörün sorun ve çözüm önerilerinden oluşan raporlar hazırladık ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Eğitimden ruhsata, pazarından kanun maddelerine kadar birçok sıkıntıyı ilgili makamlara ulaştırdık. Motivasyonumuz yüksek ve umudumuzu kaybetmiyoruz, sık sık bir araya gelerek kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayinin önemli lokomotifi olan madencilik sektöründe önemli bir boyut açmak istiyoruz." dedi.

"Madencilik sektörü bitmemeli"

Eskişehir Madencilik Kümelenmesinin, Eskişehir maden sektörüyle bir araya gelerek ESO bünyesinde, Türkiye'nin ilk ve tek madencilik kümesi olduğu belirten Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, "21 Ekim 2021 tarihinde arkadaşlarımızla çalışmalara başladık ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kümemiz maden sektörünün tüm bileşenleri ile sorunlarını yetkililere aktarmak için çalışan bir kümedir. Madencilik istihdam oluşturan, dışa bağımlılığı azaltan ve ciddi ihracat yapan sektörlerimizin başında geliyor. Kümelenme olarak, ortak sorunlarımızı anlatmak için ilgili kurum ve kuruluşlar ile bir dizi temaslarda bulunduk, Çalmadık kapı bırakmamak için çabalıyoruz. Ancak sorunlarımız ortak ve bunlara da çözümler arıyoruz. Bu konuda bizim ihtiyacımız olan ihracatçı birlikleri ve bakanlıklar ile etkileşimimizi artırmak" diye konuştu.

"Madenciliğin doğrularını anlatmalıyız"

Sektörün sorunları ile ilgili konuşan İMİB Başkan Adayı Rüstem Çetinkaya ise, "Ülkemizde artan bir maden karşıtlığı olduğunu biliyoruz. Ruhsat güvenliğinin, mülkiyet hakkında olduğu gibi bizim ruhsatlarımızın da sağlam bir yapıya dayandırılmasını istiyoruz. Bu işletme ruhsatları bizim en önemli varlığımız. Teminat olarak ortaya koyabileceğimiz tek şeyimiz o ruhsatımız. Bu ruhsatla ilgili tüm yapının sağlamlaştırılması çok önemli. Bunun dışında sektörümüzün bir imaj problemi de var. Madenci dediğimiz an da ağaç katleden insan durumunda görülüyoruz. Bugüne kadar yürüdüğümüz süreç de bize bir suçlama yöneltiliyor ve biz bir şeyleri cevaplamaya çalışıyoruz. Madencilik ve çevrenin korunması birbirinden ayrılmaz, ayıramayız. İkisini de gerçekleştirebilecek kabiliyetimiz var. Vizyonlarımızı ortaya koymalı ve sektörün kendi imajını doğru mesajlarını kamuoyuna vermemiz gerekiyor." dedi. - ESKİŞEHİR