Eskişehir'de Kuruyemiş Satıcıları Satışların Hızlanmasını Bekliyor

Eskişehir'de kuruyemiş satıcıları, alışverişlerin durgun seviyede ilerlediğini ancak önümüzdeki günlerde hızlanmasını umduklarını belirtti. Kuruyemiş malzemelerinin fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken esnaf, vatandaşların bütçelerine göre alışveriş yaptığını ifade etti.

Eskişehir'de kuruyemiş satıcıları durgun seviyede ilerleyen alışverişlerin önümüzdeki günlerde hızlanmasını umduklarını belirtti.

Eskişehir'de kuruyemiş satıcılarının yoğun olduğu Köprübaşı bölgesindeki esnaf kuruyemiş malzemelerinin fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre artış yaşandığını söyledi. Kuruyemişçilerde sade leblebinin ve soslu mısırın kilosu 80, tuzlu fıstığın 140, Antep fıstığının kilosu ise 440 liradan tezgahlarda satılıyor. Kuruyemiş esnafı piyasada son günlerde durgunluk yaşandığını dile getirirken, vatandaşların 200 ile 500 gram arasında alışveriş yaptığını ifade etti.

Kentte yıllarca kuruyemişçilik yapan Recai Polat, vatandaşların bütçesine göre kuruyemiş aldığından bahsetti. Tezgahlardaki kuruyemiş fiyatları hakkında bilgi veren Polat, "Kuruyemiş piyasası şu anda durgun, hareketlilik yok. Kuruyemiş malzemelerinin fiyatlarında artış yaşanıyor. Kuruyemiş vatandaşların eğlenirken tükettiği yiyeceklerin başında geliyor. Vatandaşlar ihtiyacı kadar alabiliyor. Son günlerde hacdan gelenler hurmaya çok talep gösteriyor. Bakliyat, şeker, leblebi, fıstık, badem gibi kuruyemişin temel malzemelerine vatandaş isteği kadar ilgi gösteriyor. 200, 250, 500 gramlık alışveriş yapılıyor. Bademin kilosu 280 lira, fındığın kilosu 320 lira, sade leblebinin kilosu 80 liradan satılıyor. Geçen seneye göre kıyasla kuruyemiş alışverişinde düşüş olduğu söylenebilir. Kuruyemiş esnafı olarak ilerleyen günlerde satışlarımızın artmasını bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR