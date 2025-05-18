Eskişehir'de Kurban Poşetlerinde Fiyat Artışı

Eskişehir'de Kurban Poşetlerinde Fiyat Artışı
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Kurban Bayramı yaklaşırken Eskişehir'deki ambalaj dükkanlarında kurban poşetlerinin fiyatları %45 oranında arttı. Esnaf Cengiz Kurutepe, geçen yıla kıyasla taleplerin düşük olduğunu fakat ileride satışların yükselebileceğini belirtti.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yaklaşırken kurban poşetlerinin fiyatlarında artış görüldü. Esnaf Cengiz Kurutepe, son haftalarda hareketlilik beklediğini aktardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber ambalaj dükkanları kurbanlık poşetlerini hazırlamaya başladı. Ancak esnaf Cengiz Kurutepe, taleplerin geçen yıla göre daha düşük seyrettiğini söylerken ileriki zamanlarda satışlarının yükseleceğini umduğunu belirtti.

"Ürün fiyatlarında bu sene yaklaşık yüzde 45 bir artış var"

Ambalaj ürünleri satışı yapan esnaf Cengiz Kurutepe, satışların henüz başlamadığını belirtirken fiyatlarda ise geçen yıla kıyasla ciddi bir artış yaşandığını şu kelimelerle ifade etti:

"Şu ana kadar bir satış gerçekleştirmedim. Kurbana daha zaman olduğu için bekliyoruz, umarım güzel satışlar olur. Ürün fiyatlarında bu sene yaklaşık yüzde 45 bir artış var. Geçen seneye göre alım gücü zayıf. Fiyat olarak geçen sene kurban poşetinin kilosu 65 liraydı bu sene 80 liraya çıktı. Poşetler adet olarak da 12-13 liraya kadar çıkabilir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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