Eskişehir'de Kullanılmayan Tarım Arazileri Kiraya Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun süredir işlenmeyen Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerindeki 7 mahallede bulunan 28 parsel tarım arazisi üretime kazandırmak amacı ile 12 kişiye kiralandı.

Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı ilçelerine bağlı mahallelerde yer alan ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin süreç tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan "Ekilmeyen Kiralanacak Tarım Arazileri Listeleri" 27 Eylül 2025 tarihinden itibaren yedi gün süreyle ilan edildi. İlan süresinin ardından kesinleşen listeler üzerinden İl Kiralama Komisyonu tarafından başvurular alınarak değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde toplam 7 mahallede, 28 parsel için teklif usulü başvurular alındı. Başvuru süreci sonunda kiralamaya hak kazananların listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik gereği kiralamaya hak kazanan üreticilere kira bedellerinin belirlenen hesaplara yatırılması ve sözleşmelerin imzalanması için gerekli tebligatlar yapıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından 12 gerçek kişiyle kiralama sözleşmeleri imzalandı. Yapılan sözleşmeler, 16 Ekim 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürürlüğe girdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, kiralama işlemleriyle birlikte kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının hem tarımsal üretimi artıracağını hem de kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR