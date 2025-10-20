Haberler

Eskişehir'de Kullanılmayan Tarım Arazileri Kiraya Verildi

Eskişehir'de Kullanılmayan Tarım Arazileri Kiraya Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla 12 kişiye kiraladı. İlgili süreç, 7 mahalledeki 28 parsel için tamamlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun süredir işlenmeyen Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerindeki 7 mahallede bulunan 28 parsel tarım arazisi üretime kazandırmak amacı ile 12 kişiye kiralandı.

Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı ilçelerine bağlı mahallelerde yer alan ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin süreç tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan "Ekilmeyen Kiralanacak Tarım Arazileri Listeleri" 27 Eylül 2025 tarihinden itibaren yedi gün süreyle ilan edildi. İlan süresinin ardından kesinleşen listeler üzerinden İl Kiralama Komisyonu tarafından başvurular alınarak değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde toplam 7 mahallede, 28 parsel için teklif usulü başvurular alındı. Başvuru süreci sonunda kiralamaya hak kazananların listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik gereği kiralamaya hak kazanan üreticilere kira bedellerinin belirlenen hesaplara yatırılması ve sözleşmelerin imzalanması için gerekli tebligatlar yapıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından 12 gerçek kişiyle kiralama sözleşmeleri imzalandı. Yapılan sözleşmeler, 16 Ekim 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürürlüğe girdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, kiralama işlemleriyle birlikte kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının hem tarımsal üretimi artıracağını hem de kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.