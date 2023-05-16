Eskişehir'de konut satışlarında ciddi azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında azalarak bin 524 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Nisan ayında konutların 438 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 86 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bin 524 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 570 adet, diğer satışlar ise yüzde 29,6 oranında azalarak 954 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 570 konutun 188 adedi ilk satış, 382 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. - ESKİŞEHİR