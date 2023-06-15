Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 9,8 Arttı

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında arttı. İlk el satışların 539 adet olduğu Eskişehir'de, ipotekli satışlar geçen yıla göre yüzde 22,8 oranında artarak 755 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Mayıs ayında, 2022 Mayıs ayına göre yüzde 9,8 oranında artarak 2 bin 20 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Mayıs ayında konutların 539 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 481 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 20 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 oranında artarak 755 adet, diğer satışlar ise yüzde 3,3 oranında artarak bin 265 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 755 konutun 209 adedi ilk satış, 546 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. - ESKİŞEHİR