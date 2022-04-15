Eskişehir'de konut satışları geçen yıla göre arttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı konut satış istatistiklerine göre Eskişehir'de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,64 artarak bin 885 oldu.

TÜİK, Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Bu sayı, Eskişehir'de geçen yılın Mart ayında bin 454 iken, bu sene yüzde 29,64 oranında artışla bin 885 oldu.

Geçen yıla göre oranlar yüksek

Eskişehir'de 2021 yılının Ocak ayında 929 konut satılırken, bu sayı 2022 yılının Ocak ayında yüzde 42,51 artışla bin 324'e ulaştı. Şubat ayına bakıldığında 2021 yılında bin 194 olan konut satışı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,47 artarak bin 343 oldu. Bu durumda 2022 yılının Ocak-Mart döneminde Eskişehir'deki konut satışları, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 27,25 artışla 3 bin 577 iken 4 bin 557'ye ulaştı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi