Eskişehir'de Konut Satışları Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'de 2023 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2023 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2023 Ekim ayında, 2022 Ekim ayına göre yüzde 30,4 oranında azalarak 206 adet oldu.Bilecik'te konut satışlarında 2023 Ekim ayında konutların 77 adedi ilk defa (ilk el satış), 129 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 206 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,6 oranında azalarak 22 adet, diğer satışlar ise yüzde 18,6 oranında azalarak 184 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 22 konutun 10 adedi ilk satış, 12 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. - BİLECİK