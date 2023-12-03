Haberler ›› Ekonomi ›› Eskişehir'de Kış Akşamlarının Vazgeçilmezi: Kestane

Eskişehir'de Kış Akşamlarının Vazgeçilmezi: Kestane

3 Aralık 2023 11:35 Son Güncelleme: 11:37 Abone Ol

Eskişehirli vatandaşlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kestane için pazarcı esnafının tezgahına akın ediyor. Kestane, kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor ve yoğun ilgi görüyor.