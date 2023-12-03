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Eskişehir'de Kış Akşamlarının Vazgeçilmezi: Kestane

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Eskişehirli vatandaşlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kestane için pazarcı esnafının tezgahına akın ediyor. Kestane, kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor ve yoğun ilgi görüyor.

Kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti olan kestane, Eskişehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Odunpazarı ilçesindeki pazarcı esnafının tezgahında kestane yerini aldı. Kışın talep gören kestanenin kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor. Kestane hasadı eylül ayı ortalarından ekim ayı sonlarına kadar devam ediyor. Hasadı yapılan kestane vatandaşlardan yoğun rağbet görüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Odunpazarı Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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